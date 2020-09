Michel Reilhac, l'uomo della rivoluzione di Federica Polidoro 01 settembre 2020

Insieme a Liz Rosenthal, è il più grande esperto di Virtual Reality al mondo, perciò Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, l'ha scelto per lanciare e curare l'omonima sezione al Festival. Questo è il quarto anno e la sezione è stata ribattezzata VR Expanded. Noi di “IL” lo abbiamo intervistato per scoprire cosa ci attende. Mettetevi comodi, il viaggio è sta per iniziare.