Il Medio Oriente in trance – Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi di Federica Polidoro 09 settembre 2020

Nel 2013 il regista vinse il Leone D'Oro con Sacro G.R.A.. Era la prima volta per un documentario. Anche essere in concorso. Nel 2016 fu il Festival di Berlino a dedicargli il massimo riconoscimento e Fuocoammare finì per essere candidato agli Oscar tra i migliori documentari. Ora è di nuovo in Concorso a Venezia con il documentario ancora più estremo, Notturno.