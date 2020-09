Il grand tour di Clive Owen e Jasmine Trinca di Federica Polidoro 28 settembre 2020

In viaggio verso strane destinazioni. Fuori concorso alle Giornate degli Autori di Venezia Guida romantica a posti perduti è il road movie di Giorgia Farina con la strana coppia Clive Owen (I figli degli uomini, The Knick) e Jasmine Trinca (La stanza del figlio, Fortunata). Appena uscito nelle sale, il film racconta il viaggio fisico ed esistenziale di due sconosciuti, un alcolista e una agorafobica, attraverso un itinerario improbabile, lontano dalle mete turistiche. Nel team anche la sceneggiatrice di Moretti, Heidrun Schleef e il pluripremiato costumista Massimo Cantini Parrini. In questa intervista regista e prima attrice raccontano l'avventura sul set.