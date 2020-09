Caetano Veloso: La prigionia ai tempi della dittatura di Federica Polidoro 21 settembre 2020

Il documentario Narciso in vacanza, appena passato al Festival di Venezia fuori concorso, sarà presto nei cinema italiani. Il grande artista gigante della musica mondiale e mito per il suo paese, si scopre nella sua fragilità e resilienza, svelando molto anche riguardo l'arcano meccanismo della produzione creativa di un artista. Ecco la video intervista esclusiva per “IL”.