Arte e moda 08 giugno 2020

Primo episodio delle reinterpretazioni d'autore per IL delle proposte degli stilisti, curate da Milovan Farronato. Il progetto-serie#1 ha coinvolto Camille Henrot, Leone d'argento alla Biennale d'Arte di Venezia nel 2013. Alle porte di un'estate in completo leggero, in cui sconfiggere il caldo con stile, la grande artista ha sfogliato per IL le foto del ricevimento per il centesimo compleanno della sua bisnonna. E le ha rilavorate e combinate, in una reinterpretazione d'autore, con le immagini degli abiti per la stagione che viene. Così, come attraverso un canocchiale ribaltato, l'Oeil de Sorcière (lo Specchio della Strega), vediamo l'attualità come un presente già trascorso e il passato come una rifrazione all'interno di una sfera di cristallo Nata a Parigi nel 1978, l'artista francese vive a New York dove gira film, disegna, scolpisce, dipinge