Vista a 360°: in Valdera va in scena la moda di How to Spend it

Mentre a Roma l'incendio del deposito Ama è l'ultimo capitolo dell'emergenza rifiuti, le migliori firme del lusso sfilano nella discarica modello di Peccioli in Valdera.Sembrano due Italie diverse, eppure si trovano, in linea d'aria, a pochi chilometri.Peccioli è un borgo fra le colline toscane, in provincia di Pisa. Ha appena avuto la bandiera arancione del Touring, quella che premia le eccellenze dell'entroterra, i luoghi più attenti all'ambiente. Qui sorge un avveniristico impianto di smaltimento rifiuti.Proprio il Triangolo Verde di Peccioli è stato scelto da How to Spend it per realizzare il primo shooting di moda.Il magazine del Sole24Ore ha chiamato a raccolta i migliori brand del lusso, da Gucci a Bottega Veneta, da Prada a Fendi, da Valentino a Bulgari.Per la prima volta la moda va in scena in Valdera in quella che di giorno è una discarica che tratta mille tonnellate di rifiuti e di sera si trasforma in uno spettacolare anfiteatro da mille posti per il pubblico.Una sfilata, uno shooting fotografico e le riprese dall'alto con un drone che spazia a 360 gradi sulle colline toscane: il meglio dell'eleganza e del made in Italy all'ombra delle statue giganti realizzate da Naturaliter.È il modo con cui How to Spend it rappresenta la green fashion, proprio all'indomani della Carta per la sostenibilità della moda firmata al Vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Katowice.