How to spend it dietro le quinte: sul set delle tendenze d’autunno 28 settembre 2020

Come si costruisce un servizio di moda?

Quante persone lavorano per arrivare alla foto perfetta?

Un giorno sul set di How to Spend it, dove fotografo, ritoccatore, stylist, modella, truccatore, parrucchiere, arredatore e tecnici sono alle prese con uno dei servizi più importanti dell'anno: il punto sulle tendenze di stagione.

Per l'autunno-inverno la scelta è iper-decorativa. Le carte da parati di Jannelli&Volpi sono il fondale che, scatto dopo scatto, costruisce un ambiente che entra in dialogo con i look di Chanel, Giorgio Armani, Gucci, Prada, Dior, Ermanno Scervino, Valentino, Alexander McQueen, Isabel Marant, Saint Laurent.

Perché gli abiti non solo si indossano, ma si abitano: sono la nostra prima casa, il primo guscio fra noi e il mondo esterno. Ecco allora tante stanze colorate, geometriche, monocromatiche o fantasia per altrettante personalità e giochi di cambio di look.

Che cosa non può mancare dal guardaroba femminile della stagione?

Un capo geometrico, un capo vintage, tartan, colore, una nota pop e la libertà di sovrapporre, mixare strati e stili diversi.