Gusto: distillare fragranze 28 dicembre 2020

(sponsored by Lavazza)

Macchiato caldo, macchiato freddo, marocchino, mokaccino, col cacao, corretto… Ma il caffè “normale” non esiste più? E qual è il modo migliore per apprezzarlo? Intervista a Giulia Sirio, coffelier, laureata all'University of Gastronomic Sciences di Pollenzo, coffee trainer specialist, esperta dei caffè più pregiati al mondo, dalla selezione dei chicchi alla lavorazione, fino alla degustazione.