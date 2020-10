A Roma va in scena la Grande Bellezza, fra architettura e moda 08 ottobre 2020

La città eterna, Caput Mundi, ha da poco compiuto 2773 anni e non perde forza nemmeno in un anno difficile per l'Italia e per il mondo intero. Per questo How to Spend it ha voluto celebrarla nel suo servizio moda (di cui proponiamo il backstage) come essenza dell'italianità e crocevia della creatività da secoli. Sullo sfondo Villa Aurelia, immersa in un ettaro e mezzo di gardini e con la città ai suoi piedi, set naturale per immortalare la collezione di Alta gioielleria Bulgari Barocko, a sua volta un tributo a Roma, dove la maison è nata. Il servizio indaga l'italianità in tutte le sue sfumature, grazie agli scatti di Marta Bevacqua, fotografa romana a Parigi, che della Capitale ama sopratutto “la luce, che non c'è da nessun altra parte al mondo”. E alla modella italiana residente a Londra Martina Boaretto, che trova la sua madlene nel profumo dei limoni che spendono nella terrazza della villa.