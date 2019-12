Kitchen Sound Sweety - Torta di noci 10 dicembre 2019

TEMPO: 65 minuti

COSTO: Medio

DIFFICOLTÀ: Bassa



INGREDIENTI:

200g di burro morbido

300g di zucchero

180g di noci di Sorrento in polvere

75g di nocciole di Giffoni in polvere

250g di uova intere

25g di pasta d'arancia candita

50g di fecola di patate

50g di farina 00

2,5 di sale

10g di acqua

50g di liquore nocino

3,25g di lievito in polvere



Per la decorazione:

Zucchero a velo vanigliato q.b.

Gherigli di noci, gelatina neutra q.b.



Procedimento:

Montare in planetaria con lo scudo, il burro con lo zucchero, la pasta d'arancio, il nocino e il sale sciolto nell'acqua fino a farlo diventare ben spumoso. Setacciare la fecola e la farina con il lievito e miscelare con la polvere di noci e nocciole. Aggiungere al burro montato le uova alternando con le polveri in due-tre tempi. La massa deve risultare lucida con un buon volume e non separata, è molto importante avere gli ingredienti alla stessa temperatura ambiente. Tortiera diametro 26 imburrata e infarinata. Cottura per 45 minuti: 5 minuti a 190°C, 40 minuti a 170°C Lasciare raffreddare il dolce a temperatura ambiente per 10 minuti e finire il raffreddamento in abbattitore. Sformare e decorare con zucchero a velo vanigliato e gherigli di noci gelatinate.