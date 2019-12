Kitchen Sound Sweety - Savarin di Bignè al cioccolato bianco e fragoline 11 dicembre 2019

TEMPO: 1 ora

COSTO: Medio

DIFFICOLTÀ: BassaINGREDIENTI:



Per la ciambella di bignè :

250g di acqua

100g di burro

6g di sale

250g di farina 00

400g di uova intere

Per la crema leggera al cioccolato bianco, mandorle e vaniglia:

300g di panna fresca 35%

150g di cioccolato bianco

35g di zucchero

12g di tuorli d'uova

8g di gelatina

32g di acqua

1g di sale

1/2 bacca di vaniglia

8g di aroma alimentare alcolica vol. 70% alla vaniglia

60g di pasta di mandorle 50%

300g panna fresca 35%

Per la farcitura e la decorazione:

Fragoline di bosco fresche q.b.

Mandorle in scaglie q.b.

Fiori eduli q.b.

Procedimento:

PER LA CIAMBELLA DI BIGNÈ: bollire i primi tre ingredienti, aggiungete la farina setacciata e cuocete per qualche minuto a fuoco lento, rimestando con un cucchiaio di legno. Lasciate intiepidire la pasta in un contenitore largo e aggiungete tutte le uova in colpo solo. Lavorate la pasta con un frustino elettrico fino a che non diventi liscia ed omogenea. Con un sacchetto da pasticceria con una punta riccia di diametro 18 mm, formate la ciambella facendo tre giri concentrici. Cuocere in forno statico a una temperatura di 170°C per i primi 25 minuti, a 160°C per altri 20 minuti e a 140°C per i successivi 25 minuti circa.

PER LA CREMA LEGGERA AL CIOCCOLATO BIANCO, MANDORLE E VANIGLIA

Miscelare i tuorli d'uovo con lo zucchero, il sale, la vaniglia, l'aroma alimentare alcolica e la pasta di mandorle. Unire la prima parte di panna fresca, il cioccolato bianco, emulsionare e cuocere la crema a 82°C. Raffreddare velocemente e conservare a 4 ° per 12 ore. Aggiungere la gelatina precedentemente sciolta e la rimanente panna fresca. Montare la crema fino a giusta consistenza ed utilizzare subito.

COMPOSIZIONE: una volta raffreddata la ciambella di bignè, tagliarla a metà e, con l'aiuto di un sac a poche con bocchetta liscia, farcire con la crema leggera al cioccolato bianco. Cospargere in maniera uniforme le fragoline di bosco fresche. Coprire con l'altra metà della ciambella. Decorare con una salsa alle fragole, spuntoni di crema al cioccolato bianco, fragoline di bosco fresche, macarons, fiori eduli e scaglie di mandorle.