Kitchen Sound Sweety - Oropuro 18 dicembre 2019



TEMPO: 3 ore

COSTO: Medio

DIFFICOLTA': Media





INGREDIENTI:



Per il pan di spagna alle nocciole:

100g di zucchero

175g di uova

138g d nocciole di Giffoni macinate

45g di farina

75g di burro fuso



Per l'inzuppitura al mandarino:

120g di acqua

100g di sciroppo di zucchero

40g di aroma alcolico alimentare al mandarino 70°

(in mancanza dell'aroma alcolico alimentare a 70°, si possono aggiungere 80g di liquore al mandarino a gradazione alcolica di 30°).



Per la bavarese al cioccolato fondente :

75g di tuorli d'uovo

85g do zucchero

150g di panna

150g di latte

½ bacca di vaniglia

160g di cioccolato fondente 70%

5g di gelatina

20g di acqua

300g di panna semi montata non zuccherata



Per la gelatina alla melannurca e mandarino :

90g di mela

240g di mandarino

30g di buccia di mandarino candita tritata finemente

600g di zucchero

6g di gelatina

24g di acqua

2g di pectina

3g di succo di limone



Per la glassatura croccante al cioccolato fondente:

200g di cioccolato fondente

200g di burro di cacao



Per la glassa al cioccolato:

265g di acqua

415g di zucchero

85g di panna

25g di latte in polvere

45g di cacao

35g di glucosio 82°B

200g di latte condensato

30g di gelatina

120g di acqua

120g di gelatina neutra

200g di cioccolato 805 (50%)

105g di cioccolato guanaja 70%



Per la decorazione:

Spicchi di mandarino candito q.b.

Oro alimentare in polvere q.b.



Procedimento:



PER IL PAN DI SPAGNA ALLE NOCCIOLE: in una piccola planetaria montare le uova con lo zucchero per circa 10 minuti. A parte setacciare la farina ed unirla alle nocciole macinate finemente. Fondere il burro senza riscaldarlo. Quando le uova saranno ben montate unire a pioggia la farina con le nocciole ed infine il burro fuso. Colare con l'aiuto di un sac a poche dei dischi di meringa su fogli di carta da forno del diam. di circa 6 cm.



PER L'INZUPPITURA AL MANDARINO: miscelare l'acqua con lo sciroppo e il liquore.



PER LA BAVARESE CIOCCOLATO FONDENTE: introdurre nel trittico il latte e la panna, unire la vaniglia miscelata con i tuorli e lo zucchero. Miscelare il tutto e cuocere a 85°C. Unire la gelatina idratata e il cioccolato. Emulsionare e raffreddare la crema nel cilindro fino a 28°C. Unire la panna semi montata e utilizzare subito.



PER LA GELATINA ALLA MELANNURCA: introdurre nel trittico il succo di mandarino con i cubetti di mela annurca, unire lo zucchero miscelato con la pectina. Lasciar bollire per un minuto e unire il succo di limone e la gelatina idratata. Cuocere per due minuti e raffreddare fino a 40°. Emulsionare con un frullatore ad immerisione e colare la gelatina.



PER LA GLASSATURA CROCCANTE AL CIOCCOLATO FONEDENTE: fondere il cioccolato ed il burro di cacao a una temperatura di 40°C. Glassare le monoporzioni congelate con uno strato sottilissimo di cioccolato.



PER LA GLASSA: introdurre nel trittico la panna, l'acqua, il latte condensato e il glucosio. Unire lo zucchero miscelato con il cacao e il latte in polvere. Portare la glassa a 102°C e unire la gelatina idratata con il cioccolato fondente e la gelatina neutra. Raffreddare nel cilindro fino alla temperatura di 30°C. Emulsionare con il frullatore ad immersione e filtrare. Utilizzare la glassa a una temperatura di 30°C.



PER LA DECORAZIONE: Decorare le monoporzioni con uno spicchio di mandarino candito e con della polvere d'oro alimentare.