Kitchen Sound Sweety - Frangipane al pistacchio e pere

Frangipane al pistacchio e pere 20 dicembre 2019



FRANGIPANE AL PISTACCHIO E PERE

TEMPO: 1 ora

COSTO: Alto

DIFFICOLTA': Bassa



INGREDIENTI:



Per la frolla:

500g di farina debole

200g di zucchero

300g di burro fresco morbido

60g di tuorli d'uovo (n. 3 uova)

50g di uova intere (n. 1)

10g di sale

1/3 di bacca di vaniglia delle isole Bourbon

1/4 di buccia di limone Costa d'Amalfi I.g.p. grattugiata



Per il frangipane al pistacchio:

50g di zucchero

180g di albumi

50g di acqua

140g di zucchero

100g di tuorli

1 Bacca di vaniglia

20g di liquore alla vaniglia Navan

80g di mandorle in polvere

180g di pistacchi in polvere

30g di farina 00 W160 (farina per frolla)

3g di lievito in polvere

100g di burro morbido



Per le pere:

550g di pere a cubetti

100g di zucchero

10g di succo di limone Costa d'Amalfi I.g.P

1 buccia di limone grattugiata

1 Bacca di vaniglia Bourbon



Per la decorazione:

Gelatina neutra q.b.

Pistacchi interi e macinati q.b.



Procedimento:

PER LA FROLLA: disporre a fontana la farina, precedentemente setacciata, e al centro emulsionare i tuorli con l'uovo, il sale, i semini della bacca di vaniglia, lo zucchero, il burro e la scorza di limone grattugiata. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e lasciare assorbire pian piano tutta la farina. Impastare per un minuto e formare un panetto. Avvolgerlo, quindi, nella pellicola trasparente e metterlo in frigorifero a raffreddare. Utilizzare la pasta frolla fredda ad una temperatura circa di 8-10°C per evitare facili rotture.

PER IL FRANGIPANE AL PISTACCHIO: montare a neve gli albumi con lo zucchero vanigliato. Cuocere l'acqua con lo zucchero a 121°C, versare sui tuorli e montare con la polpa della bacca di vaniglia. Miscelare la frutta secca con la farina e il lievito in polvere setacciato. In planetaria montare leggermente il burro utilizzando lo scudo. Unire al burro morbido delicatamente il tuorlo d'uovo montato alternando con l'albume montato, il liquore e le polveri.

Foderare un cerchio d'acciaio con la pasta frolla spessa circa 5 mm, versare il frangipane al pistacchio e ricoprire con le pere a cubetti. Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti.

A mezza cottura spolverare con lo zucchero a velo per caramellare la superficie del dolce.

PER LE PERE: tagliare le pere a cubetti a circa 9x9 mm. Unire lo zucchero e il succo di limone e la buccia. Chiudere in busta sottovuoto per circa 2 ore. Utilizzare le pere eliminando lo sciroppo.

PER LA DECORAZIONE:

Decorare con un velo sottile di gelatina neutra e pistacchi interi e macinati.