Kitchen Sound Sweety - Babà alla melannurca e cannella 13 dicembre 2019

TEMPO : 3 ore

COSTO : Basso

DIFFICOLTÀ : Media



INGREDIENTI:

Per il babà:200g di farina 00 - w 380

25g di miele d'acacia

8g di lievito di birra

8g di acqua

100g di burro

250g di uova intere



Per la crema pasticcera profumata alla cannella:

400g di latte fresco intero

100g di panna fresca liquida

180g di tuorli d'uova (n. 9 uova)

150g di zucchero

40g di amido di mais

2g di sale

1 buccia di limone

1/3 di bacca di vaniglia delle isole Bourbon

2g cannella in polvere

3g di sale



Per la bagna alla melannurca:

500g di acqua

500g di zucchero

500g g di liquore alla melannurca

Buccia di melannurca q.b.

Scorza d'arancia q.b.

Scorza di limone d'Amalfi q.b.

1 bacca di vaniglia Bourbon

1 stecca di cannella



Per la glassa alla melannurca:

200g di mela annurca a cubetti

65g di zucchero semolato

0,5g di cannella

1,5g di succo di limone

1 buccia di limone

340g di gelatina neutra

1/3 di bacca di vaniglia bourbon

Liquore alla melannurca q.b.



Per la decorazione:

Stecche di cannella q.b.

Cannella in polvere q.b.

Mela disidratata q.b.



Procedimento:

PER IL BABÀ: inserire in planetaria la farina, il miele, il lievito di birra sciolto in acqua e lo zucchero vanigliato. Unire la metà delle uova e iniziare la lavorazione. Quando la farina avrà incorporato le uova aumentare la velocità e aggiungere il resto delle uova in 2-3 tempi e il sale. Quando la pasta inizia a diventare elastica e liscia unire il burro morbido in 2-3 tempi. Impastare fino a quando non si ottiene un impasto liscio e setoso e colare la pasta negli appositi stampi di alluminio imburrati o in silicone. Lasciar lievitare fino al bordo e cuocere in forno a 200°C per 5 minuti a V.C. e 20 minuti a 180°C a V.A.

PER LA CREMA PASTICCERA PROFUMATA ALLA CANNELLA: fare bollire in un pentolino il latte, la panna, il sale con la buccia di limone e i semini della bacca di vaniglia. A parte, in una pentola capiente emulsionare bene i tuorli con lo zucchero e la cannella, aggiungere l'amido di mais e dopo averlo ben incorporato, versare il latte e la panna bollente. Mescolare bene con un frustino e portare ad una temperatura di 86°C. Colare la crema velocemente in un contenitore d'acciaio e coprirla con la pellicola trasparente a contatto, per evitare la formazione di pellicine. Raffreddare la crema direttamente in freezer o in un piccolo abbattitore.

PER LA BAGNA ALLA MELANNURCA: miscelare l'acqua con lo zucchero. Aggiungere il liquore alla melannurca, la buccia di melannurca, la scorza d'arancia e di limone, una bacca di vaniglia e una stecca di cannella.

PER LA GLASSA ALLA MELANNURCA: Miscelare tutti gli ingredienti in un contenitore di vetro capiente, tranne la gelatina neutra. Avvolgere il contenitore con la pellicola trasparente e lasciar macerare per circa 2 ore. Inserire le mele in microonde e cuocere al massimo della temperatura per 5 minuti.

COMPOSIZIONE: inzuppare il babà nella bagna alla melannurca. Adagiare su una teglia ricoperta con carta da forno e farcire con crema pasticcera. Congelare in abbattitore. Posizionare i babà su una griglia e glassare con la glassa alla melannurca. Decorare con chantilly, polvere di cannella, stecca di cannella e mela disidratata.