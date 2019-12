Kitchen Sound Pizza - Riso “broccoli e ovi” 05 dicembre 2019

TEMPO: 10 minuti di preparazione (+ 24h50' di tempi di lievitazioni)

COSTO: Basso

DIFFICOLTA': Media

INGREDIENTI PER LA BIGA:

100 g farina “0”

50 g acqua

1 g LIEVITO COMPRESSO (di birra)

INGREDIENTI PER L'IMPASTO:

Tutta la biga

500 g farina di forza

65 g farina di riso nero

400 g acqua

12 g sale

12 g olio evo

2.5 g malto/miele

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

Uova q.b.

Broccoli q.b.

Monte Veronese Fresco q.b.

Noce moscata q.b.

PREPARAZIONE DELLA BIGA:

Unire nell'impastatrice gli ingredienti ed impastare per qualche minuto. La biga deve risultare un impasto slegato. Lasciare riposare la biga in un contenitore, precedentemente unto, per 16-18 ore a temperatura di 18-20°C.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Trascorso questo tempo, mettere nell'impastatrice la farina, il malto/miele e 300 g di acqua, aggiungere la biga ed iniziare ad amalgamare in prima velocità; poi aggiungere il sale, l'acqua rimanente e lentamente l'olio ed impastare, ora, in seconda velocità fino ad ottenere una massa liscia ed omogenea.

Dopodiché fare riposare l'impasto in un apposito contenitore di plastica, unto precedentemente, per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo, formare le palline del peso desiderato e lasciare riposare per 4-6 ore a temperatura ambiente, o comunque fino al raddoppio, dopodiché stendere l'impasto in una teglia da forno di cm 30X40, anch'essa unta precedentemente.

Aggiungere dell'olio sopra la base e infornate a 240-260°C per circa 10 minuti. Lasciare raffreddare l'impasto, prima di tagliarlo e imbottirlo con la farcitura preferita nel caso della Pizza.