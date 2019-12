Kitchen Sound Pizza - La partenopea 02 dicembre 2019

TEMPO: 12 minuti di preparazione (+ 20h50' di tempi di lievitazioni)

COSTO: Medio

DIFFICOLTA': Media

INGREDIENTI PER IL POOLISH (pre impasto per pizze):

150 g farina “0”

150 g acqua

1 g LIEVITO COMPRESSO (di birra)

INGREDIENTI PER L'IMPASTO:

tutto il poolish

500 farina evolutiva

350 g acqua

12 g sale

12 g olio evo

2.5 g malto

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

Pesce bandiera q.b.

Salsa di pomodoro San Marzano q.b.

Melanzane q.b.

Basilico q.b.

PREPARAZIONE DEL POOLISH:

Miscelare la farina, l'acqua e il lievito per qualche minuto con una frusta fino ad ottenere una crema omogenea. Lasciare riposare in un contenitore per circa tot ore a 18/20°.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Dopo aver lasciato riposare il poolish, mettere nell'impastatrice le farine, il malto e 300 g di acqua, aggiungere il poolish ed iniziare ad amalgamare, in prima velocità, facendo formare il glutine, poi aggiungere l'acqua rimanente, il sale e per ultimo lentamente l'olio ed impastare in seconda velocità fino ad ottenere una palla liscia ed omogenea.

Formare l'impasto in un'unica massa e lasciarla riposare in un apposito contenitore di plastica, unto precedentemente, per 20 minuti.

Trascorso il tempo di riposo, formare le palline del peso desiderato e lasciate riposare per 4-6 ore a temperatura ambiente, dopodiché stendete l'impasto in una teglino di alluminio del diametro di cm, anch'esso unta precedentemente.

Infornare a 240-260°C per circa 10 minuti. Dopidchè passare alla farcitura