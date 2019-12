Kitchen Sound Pizza - La margherita 03 dicembre 2019

TEMPO: 12 minuti di preparazione (+21h30' lievitazioni)

COSTO: Basso

DIFFICOLTA': Alta

INGREDIENTI PER L'IMPASTO:

500 gr farina tipo 0

100 gr Pasta Madre Viva*

350 gr acqua *a 25°

10 gr sale

10 ml olio extra vergine d'oliva

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

Salsa di pomodoro pelato q.b.

Mozzarella della Lessinia q.b.

Origano del Baldo q.b.

Olio del Garda q.b

PREPARAZIONE PASTA MADRE VIVA :

1. Slegare la PMV e “sbucciarla” dall'eventuale parte secca ed immergerla nell'acqua a 38°, aggiungendo 2 gr di zucchero ogni lt di acqua. Lasciar riposare la PMV per circa 20 minuti, dopodichè strizzarla. Procedere, quindi, con un rinfresco con 100gr PMV + 100 gr di farina + 30 gr d'acqua. Trascorse 3 ore dal rinfresco procedere con l'impasto della pizza.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Impastare le farine, la PMV e l'acqua; una volta amalgamati i primi ingredienti aggiungere il sale e infine l'olio.

Una volta formata la massa lasciar riposare in un recipiente coperto con una pellicola per 90 minuti a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo procedere con la formazione delle palline da 250 g l'una; quindi lasciarle in frigorifero per una notte. Prima dell'utilizzo togliere le palline dal frigo almeno 3 ore prima.

Stendere ora l'impasto su una superficie regolare aiutandosi cospargendola con un po' di farina e procedere con la farcitura.

Quindi infornare a forno preriscaldato a 240/260°C, in modalità statico, per una decina di minuti a secondo il grado di cottura che si preferisce.