Kitchen Sound Pizza - Club bosco 06 dicembre 2019

TEMPO: 10 minuti di preparazione (+ 9h20' di tempi di lievitazioni)

COSTO: Basso

DIFFICOLTA': Media

INGREDIENTI BIGA:

500 g farina integrale

220 g acqua

5 g lievito compresso

INGREDIENTI IMPASTO:

Tutta la biga

155 g acqua

10 g sale

2,5 g malto

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

Pollo q.b.

Bacon q.b.

Uova q.b.

Lattuga q.b.

Pomodoro q.b.

Salsa rosa q.b.

PREPARAZIONE:

Unire nell'impastatrice gli ingredienti ed impastare per qualche minuto. La biga deve risultare un impasto slegato. Lasciar riposare la biga in un contenitore, precedentemente unto, per 16-18 ore a temperatura di 18-20°C.

Versare nell'impastatrice la biga, la farina, il malto, il lievito ed iniziare ad impastare; in un secondo tempo aggiungere il sale e continuare ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio.

Fare una piega e mettere l'impasto a lievitare per circa un'ora in una zona tiepida (26-28°C).

Trascorso questo tempo formare la pagnotta e lasciarla a temperatura ambiente per un'ora.

Portare il forno a 220°C statico e infornare il pane che dovrà cuocere circa 50 minuti.

Dopodichè farcire.