Kitchen Sound Pizza - Baguette a modo mio 04 dicembre 2019

TEMPO: 35 minuti di preparazione (+ 70h30' di tempi di lievitazioni)

COSTO: Basso

DIFFICOLTA': Alta

INGREDIENTI PER IL FERMENTO:

500 gr acqua 40°C

100 gr UVA

20 gr zucchero di canna

INGREDIENTI PER IL PRE-IMPASTO:

250 gr farina di tipo 1

125 gr di fermento maturo

2 gr di sale

INGREDIENTI PER L'IMPASTO:

Tutto il pre-impasto

500 gr farina di tipo 1

300/350 gr acqua

15 gr sale

INGREDIENTI PER LA FARCITURA:

RoastBeef q.b.

Formaggio fresco di capra q.b.

Senape in grani q.b.

Rucola q.b.

PREPARAZIONE DEL FERMENTO:

Mettere il composto in un vaso, a chiusura, ermetica per 24/48 ore ad una temperatura di 30°C. Quando il fermento sarà maturo, prendere 125 g occorrenti per l'impasto, il restante fermento si può conservare in frigorifero e utilizzare per i successivi 6-7 giorni.

PREPARAZIONE DEL PRE IMPASTO:

Preparare il pre-impasto unendo il fermento, la farina e il sale. Impastare per bene e lasciare a maturare per 12/15 ore, a temperatura ambiente.

Il pre-impasto deve duplicare.

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO:

Trascorso il tempo di riposo mettere nell'impastatrice la farina, l'acqua, il pre-impasto e iniziare ad amalgamare in 1° velocità.

Aggiungere il sale e impastare in 2° velocità, fino ad ottenere una massa liscia.

Fare riposare per 90 minuti e poi formare pezzature da 250 g (circa); successivamente formare le baguette, prima formando un filone corto, dopo 10 minuti allungarlo alla lunghezza desiderata e lasciar lievitare per 4/6 ore circa a 24-26°C e comunque fino al raddoppio.

Preriscaldare il forno a 200°C, una volta raggiunta la temperatura, infornare.

Dopodichè procedere con la farcitura