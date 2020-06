BORGHESE WELNESS - ZUPPA DI PISELLI, FETTUCCINE DI SEPPIA SALTATE E PEPERONI CRUSCHI 24 giugno 2020

Tempi:*

Costi:**

Difficoltà:**

Ingredienti per 4 persone:

300 g di piselli sgusciati (freschi o congelati)

1 cipolla

2 seppie da 200 g

20 g peperoni cruschi

erbe aromatiche fresche (prezzemolo riccio, timo)

sale, pepe nero e olio evo q.b.

Preparazione:

Mondare la cipolla, triturando finemente, quindi farla rosolare in una casseruola con l'olio. Aggiungere i piselli, un po' d'acqua e lasciar cuocere fino al punto desiderato. Con un mixer a immersione frullare i piselli fino ad ottenere una crema liscia e vellutata.

Tagliare le seppie a julienne, dopo averle pulite bene, e saltarle in padella rovente con un filo d'olio per pochi secondi, aggiustando di sale. Tagliare a rondelle i peperoni cruschi.

Impiattare la crema di piselli rifinendola con i peperoni cruschi, un filo di olio e una grattata di pepe nero.