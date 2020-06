BORGHESE WELNESS - TOMAHAWK DI SCOTTONA IN 2 COTTURE, INSALATA DI RUCOLA E ACETO DI VINO ROSSO 23 giugno 2020

Tempi:**

Costi:**

Difficoltà:**

Ingredienti per 4 persone:

4 tomahawk di scottona

100 g di rucola

20 g aceto di vino rosso

olio, sale e pepe nero q.b.

Per la cottura/marinatura a secco:

1.200 g di sale fino

1.000 g di zucchero

5 chiodi di garofano

5 fiori anice stellato

10 bacche di ginepro

scorza di un limone non trattato

scorza di un'arancia non trattato

1 mazzo di erbe aromatiche (finocchietto selvatico, timo)

Preparazione:

Miscelare tutti gli ingredienti della marinatura a secco e ricoprire uniformemente la carne; lasciarla quindi riposare per 8 ore in frigorifero. Sciacquare la carne per togliere tutti i residui della marinatura.

Cuocere la carne in padella con un filo d'olio fino a cottura desiderata. Impiatta con la rucola condita con olio e aceto di vino.