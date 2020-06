BORGHESE WELNESS - FUSILLONE BIO CON PRIMAVERA DI FRUTTI DI MARE E LIMONE DI AMALFI 22 giugno 2020

Tempi:**

Costi:**

Difficoltà:**

Ingredienti per 4 persone:

320 g penne bio

500 g cozze

500 g vongole veraci

16 pz tartufi di mare

aceto bianco q.b.

3 peperoncini

3 spicchi d'aglio

2 mazzi di prezzemolo

1 filetto di acciuga

1 limone di Amalfi

pecorino q.b.

erbe aromatiche fresche (prezzemolo riccio, mentuccia)

Olio evo e sale q.b.

Preparazione:

Spurgare e pulire i i frutti di mare. In 3 padelle differenti mettere l'olio evo, un rametto di prezzemolo, l'acciuga, i peperoncini e l'aglio, quindi far rosolare. Aggiungere ad ogni padella la tipologia di frutti di mare, sfumare poi con l'aceto; far evaporare e terminare la cottura. Togliere dal guscio i frutti di mare e filtrare la loro acqua.

Cuocere la pasta in acqua salata e terminare la sua cottura in padella con i succhi dei molluschi, il peperoncino e il prezzemolo tritato. Impiattare aggiungendo sulla pasta i frutti di mare ben caldi e rifinire con una grattata di limone d'Amalfi, del pecorino grattugiato e le erbe aromatiche fresche.