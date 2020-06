BORGHESE WELNESS - BURGER DI SCOTTONA CON INSALATINA CRUDA DI CAROTE DI POLIGNANO, YOGURT E PANE ARABO 26 giugno 2020

Ingredienti per 4 persone:

4 burger di scottona

4 pane arabo

6 carote di Polignano di colore differente

150 g yogurt magro compatto

2 rametto di finocchietto

30 g miele millefiori

50 g nocciole piemontesi tostate

olio, sale e pepe q.b.

Preparazione:

Mondare le carote, pelarle e grattugiarle finemente. Condire le carote con un filo d'olio e un pizzico di sale e lasciarle riposare in modo da renderle più morbide. A parte condire lo yogurt con il finocchietto tritato, il miele, pepe nero e sale. Mescolare, quindi, lo yogurt e le carote. Tritare grossolanamente le nocciole tostate. Cuocere il burger in padella e scaldare il pane arabo. Una volta cotto il burger tagliarlo in maniera irregolare; quindi farcire il pane arabo con il burger, l'insalatina di carote e yogurt e rifinire il tutto con la granella di nocciole.