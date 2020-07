BORGHESE TETE A’ TETE - SPAGHETTI ALLA CHITARRA TIEPIDI AGLI ASPARAGI E CAVIALE 01 luglio 2020

Tempi:*

Costi:***

Difficoltà:*

Asparagi e caviale sono i due ingredienti afrodisiaci per antonomasia. Non è necessario usare il Beluga se troppo caro. Lo spaghetto poi, è perfetto, per imboccarsi reciprocamente

Ingredienti per 2 persone:

250 g di spaghetti (Armando spaghetti di semola alla chitarra)

50 g di caviale (il migliore che ci si può permettere ma va bene anche quello rosso)

2 cucchiai di olio d'oliva

1 cucchiaio di capperi dissalati o lavati dalla salamoia

2 pomodori medi

6 piccoli asparagi verdi (ideali sono le punte)

1 lime

1 cucchiaino di erba cipollina tritata

1 spicchio di aglio

sale qb

Preparazione:

Far cuocere in abbondante acqua gli spaghetti. Contemporaneamente far saltare in padella con un filo di olio gli asparagi tagliati a tocchetti, di circa 3 cm di lunghezza. Battere al coltello grossolanamente i filetti di pomodoro ricavando dei tocchetti.

Scolare la pasta e, in una fondina precedentemente scaldata, aggiungervi gli spaghetti e gli asparagi. Mescolare delicatamente, grattugiare un po' di buccia di lime e per ultimo aggiungete la ‘spolverata' di caviale e l'erba cipollina.

Abbinamento: se non si vuole seguire il mood russo dell'abbinamento alla vodka ed essere meno scontati del classico champagne, perfetti sono l'Erbaluce di Caluso o una Ribolla Gialla