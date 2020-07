BORGHESE TETE A’ TETE - MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE E PEPERONCINO CON GELE’ DI PASSION FRUIT E ZABAIONE AL MARSALA 03 luglio 2020

Tempi:**

Costi:*

Difficoltà:**

Ingredienti per 2 persone:

100 g cioccolato fondente

200 g panna fresca da montare

80 g purea passion fruit

lamponi freschi qb

basilico qb

Preparazione:

Scaldare metà del quantitativo di panna. Tritare grossolanamente il cioccolato, incorporare la panna

calda e lasciar raffreddare in frigo.

Montare la restante panna e aggiungerla al composto; lasciar riposare in frigorifero.

Al momento del servizio disporre in un bicchiere, con l'ausilio di una tasca da pasticcere, la mousse

formando degli strati alternati con i lamponi e le mandorle a pezzetti. Concludere con la purea di

passion fruit e decorare con foglie di basilico.