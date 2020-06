BORGHESE TETE A’ TETE - FUSILLONI NERO DI SEPPIA POMODORINI E GAMBERI 29 giugno 2020

Tempi:*

Costi:**

Difficoltà:*

I crostacei sono cibo afrodisiaco per eccellenza. Che cosa c'è di più sexy che pulire con il

tovagliolo le labbra della compagna da una macchiolina di nero di seppia?

Ingredienti per 2 persone:

300 g di fusilloni (Armando)

1 litro d'acqua

12 gamberi rossi

pomodorini

50 g di nero di seppia (lo si può trovare già pronto in pescheria)

2 filetti di acciuga

basilico qb

1 spicchio di aglio

sale qb

olio qb

Preparazione:

Cuocere i fusilloni in acqua bollente e salata. Nel frattempo tagliare i pomodorini in due.

Far scaldare in una padella un filo di olio, uno spicchio di aglio incamiciato schiacciato e un

filetto di acciuga. Togliere l'aglio e far saltare i pomodorini con un po' di acqua di cottura

della pasta. Schiacciare i pomodorini e aggiungere una punta di nero di seppia e qualche

foglia di basilico spezzettato. Tagliare i gamberi crudi a tocchetti e insaporire con della

scorza di limone grattuggiata. Scolare la pasta direttamente nella padella, far saltare con i

pomodorini. Impiattare aggiungendo i tocchetti di gamberi e finire con delle foglie di

basilico.

Abbinamento: per un abbinamento particolarmente delicato si suggerisce un Cortese dell'Alto Monferrato.