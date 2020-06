BORGHESE TETE A’ TETE - FILETTO, PANNA AFFUMICATA CON PEPE DELLA TASMANIA E MISTICANZA (unika e debic) 30 giugno 2020

Tempi:*

Costi:**

Difficoltà:*

Ingredienti per 2 persone:

2 filetti di manzo

100 g fave fresche senza buccia

3 ravanelli freschi

1 costa di sedano

2 rametti di erbe aromatiche legnose (timo, rosmarino)

200 g di panna da cucina

1 rametto di basilico

pepe della Tasmania q.b.

sale e olio q.b.

Preparazione:

Mondare il sedano e i ravanelli. Tagliare i ravanelli a fette sottili e mettere in acqua fredda per farli diventare croccanti. Tagliare il sedano con il pelapatate, dalla parte dello spessore e ricavare delle julienne fini; quindi metterli in acqua insieme ai ravanelli e lasciar riposare in frigorifero.

In una larga padella, con un cannello, dar fuoco a un pezzo di carbone vegetale, aggiungere i rametti di erbe fresche e chiudere con un coperchio. Scaldare la panna, metterla in una piccola bowl di acciaio. Dopodichè versarla nel tegame, con la brace e i rametti aromatici, per cinque minuti. Togliere la panna dell'affumicatura, aggiustare di sale e pepe della Tasmania macinato.

Pulire il filetto e cuocerlo in padella con un filo d'olio. Condire con olio, sale, foglie di sedano e basilico la misticanza.

Impiattare il filetto accompagnandolo con qualche cucchiaiata di panna affumicata e l'insalatina di fave, sedano e ravanelli.