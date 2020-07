BORGHESE TEEN- STRAWBERRY TEEN 24 luglio 2020

Tempi:**

Costi: *

Difficoltà:*



Ingredienti per 4 persone:

Un cestino di fragole

300 g di formaggio spalmabile cremoso

100 g di yogurt magro

30 g di miele

30 g di zucchero

50 g di cereali soffiati

8 biscotti al cacao

Basilico fresco q.b.



Preparazione:

Mondare le fragole, tagliandole in quattro. Lavorare, a parte, il formaggio spalmabile con lo yogurt e il miele. In un mortaio pestare grossolanamente i biscotti, insieme ai cereali soffiati. Mettere la crema di formaggio in una tasca da pasticcere.

Impiattare formando una spirale di crema da spolverare con il trito di biscotti. Finire con le

fragole fresche e qualche foglia di basilico fresco.