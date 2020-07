BORGHESE TEEN - RIGATONI SPADELLATI DI VERDURE 20 luglio 2020

Tempi:*

Costi: *

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

320 g rigatoni

1 zucchina

1 carota

1 gambo di sedano

1 peperone rosso

1 cipollotto fresco

4 uova

1 spicchi d'aglio

150 g di pecorino romano o parmigiano

sale, pepe nero, olio evo q. b.



Preparazione:

Tagliare a brunoise tutte le verdure (carota, peperone, la parte verde della zucchina, il

sedano, il cipollotto)

In un wok far saltare, con un filo di olio, tutte le verdure. Sbattere 2 uova intere e due rossi in una ciotola con una forchetta e aggiungere abbondante pepe e pecorino.

Cuocere la pasta in acqua bollente salata, scolare e mantecare con tutte le verdure. Continuare la mantecatura a fuoco spento, aggiungendo le uova sbattute con il pecorino; quindi impiattare.