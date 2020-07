BORGHESE TEEN - MILLEFOGLIE DI PANE CON ZUCCHINE ALLA SCAPECE, BUFALA E ALICI 21 luglio 2020

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*



Ingredienti per 4 persone:

3 zucchine nere Napoli

1 trancio di pane carasau

2 mozzarelle di bufale (o vaccine) da 200 g

16 filetti di acciughe sott'olio

1 l di olio di semi di girasole

1 rametto di menta

1 rametto di basilico

Aceto vino bianco q.b.

Sale, pepe, olio evo q.b.



Preparazione:

Prendere il pane e tostarlo in forno con un filo d'olio evo, rosmarino e sale. Tagliare finemente le zucchine a rondelle, friggerle nell'olio di semi e scolarle su carta assorbente. Bagnarle con una spruzzata di aceto, della menta fresca e lasciar riposare per un paio di ore.

Tagliare la mozzarella di bufala a cubetti e sgocciolare le alici dall'olio in eccesso su della carta assorbente.

Assemblare a strati la millefoglie partendo con le zucchine, la bufala, le alici e il pane tostato; ripetere

l'operazione per almeno due strati e infornare a 150°C per 4 minuti. Una volta cotto servire in tavola rifinendo il piatto con del basilico fresco.