BORGHESE SOL LEVANTE - HOSOMAKI 05 novembre 2020

Ingredienti per 1 roll:

90 g riso sushi

20 g tonno

1/2 foglio alga nori

Preparazione:

Prendere un'alga nori e tagliarla a metà. Inserire sull'alga il riso cospargendo il 90% dellasuperficie (lasciare uno spazio lungo la linea del bordo, servirà per chiudere perfettamente il roll). Poi inserire il pezzo di salmone. Arrotolare aiutandosi con makisu, oppure con carta forno. Tagliare il roll in 6/8 rotolini e disporli su un piatto mostrando il contenuto di pesce verso l'alto, in modo da far vedere il prodotto e creare una simmetria estetica.