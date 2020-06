BORGHESE RURAL GLAM - ROTOLO DI ZUCCHINE MARINATE E ROBIOLA DI ROCCAVERANO AL MIELE 16 giugno 2020

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*



Ingredienti per 4 persone:

250 g robiola di Roccaverano

2 zucchine Napoli

3 pesche

70 g salsa di senape

50 g miele

aglio

sale, olio e pepe nero q.b.

aceto di vino bianco q.b.

mentuccia q.b



Preparazione:

Mondare le zucchine, tagliarle a fette sottilissime con un pelapatate e lasciarle marinare in frigorifero, per venti minuti, in un piatto con sale, pepe, olio, aceto, aglio tagliato sottile e mentuccia.

In una ciotola lavorare la robiola e trasferirla quindi in una tasca da pasticcere. Lavorare il miele con la senape. Pelare le pesche, tagliarle a fette sottilissime e disporle in una ciotola con olio, sale e timo fresco.

Prendere le zucchine, privarle dell'aglio e appoggiare una a una - sovrapponendole parzialmente - su una pellicola per alimenti. Farcire le zucchine con la robiola e arrotolare il tutto formando un cilindro. Disporre sul piatto e rifinire con le pesche.



ABBINAMENTO al piatto: ASTI DOCG SECCO/DRY TOSTI TOSTI 1820 CANELLI