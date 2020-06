BORGHESE RURAL GLAM - PESCHE RIPIENE ALL’AMARETTO 12 giugno 2020

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone:

6 pesche noci non troppo mature e non trattate

40 g di mandorle pelate

60 g amaretti secchi

60 g cacao amaro

1/2 bicchiere di Marsala

3 cucchiai di zucchero di canna

burro q.b.

Preparazione:

Lavare e asciugare con un panno le pesche senza sbucciarle; tagliarle in due parti e togliere il nocciolo aiutandosi con un cucchiaino.

Preparare la farcitura, tritando insieme grossolanamente, su un tagliere, amaretti, mandorle e zucchero di canna. Mettere poi il tutto in una ciotola, aggiungere il cacao amaro e il Marsala. Mescolare molto bene il composto quindi usarlo per riempire ogni mezza pesca. Adagiare le pesche su una placca da forno foderata con apposita carta; completare con un ricciolo di burro, qualche mandorla tritata e, in ultimo, un amaretto sbriciolato. Informare a 180°C e cuocere per 10 minuti circa (o sino a quando il ripieno sarà dorato); sfornare e lasciar intiepidire prima di servire.

ABBINAMENTO al piatto: MOSCATO D'ASTI CASARITO DOC