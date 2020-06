BORGHESE RURAL GLAM - INSALATINA DI FAGIOLI DI SALUGGIA, GAMBERI ROSSI, SEDANO E CIPOLLA ALLA BORGHESE 08 giugno 2020

Tempi:**

Costi:**

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone:

12 gamberi rossi di Mazara del Vallo di prima scelta

300 g di fagioli freschi di Saluggia

1 cipolla rossa

1 costa di sedano

2 spicchi d'aglio

1 foglia di alloro

erbe aromatiche (timo, rosmarino, basilico)

succo di lime q.b.

sale, olio evo e pepe q.b.

Preparazione:

Mettere a cuocere i fagioli in acqua bollente con uno spicchio d'aglio e una foglia di alloro. Scolarli, quindi metterli in un mortaio con sale, pepe, un po' aglio. Pestare leggermente e lasciar insaporire.

Tagliare a metà la cipolla, lasciando la pellicola esterna, ungere leggermente la parte tagliata e

salarla. Metterla quindi in una teglia, aggiungere del timo, rosmarino e uno spicchio di aglio. Infornare il tutto a 220°C fino a farle diventare dorate; toglierle dal forno e conservare le falde più belle e ben cotte.

Tagliare a barchetta il sedano, eliminando la parte esterna coriacea;dopodichè tagliarlo a listarelle.

Pulire i gamberi, incidere il dorso e, dopo averli posati su un piatto, mettere un po' di sale, pepe, olio, erbe aromatiche fresche. Scottarli, quindi, con un cannello per pochi secondi. Coprirli e lasciarli affumicare qualche minuto.

Impiattare i gamberi scottati con le listarelle di sedano, la cipolla, una spruzzata di lime e i

fagioli. Concludere con del basilico fresco.

ABBINAMENTO al piatto: ASTI DOCG SECCO ACQUESI