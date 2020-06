BORGHESE RURAL GLAM - BRUSCHETTONE CON TOMA, FAVE FRESCHE, CIPOLLOTTI 18 giugno 2020

Ingredienti per 4 persone:

1 toma piemontese stagionata

4 fette di pane casereccio

200 g fave fresche

4 cipollotti

albicocche

nocciole

basilico

sale, pepe e olio evo q.b.



Preparazione:

Iniziare togliendo i bordi dal pane, poi adagiare le fette sulla placca da forno e grattugiare sopra la toma. Mettere a gratinare nel forno. Nel frattempo sgranare le fave e levare la buccia di ogni singola fava mantenendo solo il cuore.

Tagliare il cipollotto in due e poi ricavare delle fettine sottili. In una ciotola mettere le fave, il cipollotto e le albicocche tagliate a spicchi. Aromatizzare con foglie di timo fresco, aggiungere sale, pepe e un filo di olio evo.

Togliere il pane dal forno. Impiattare disponendo sopra al pane l'insalata di fave. Aggiungere le nocciole tritate grossolanamente e completare con del basilico fresco.



ABBINAMENTO al piatto: SCRAPONA MOSCATO D'ASTI DOCG MARENCO