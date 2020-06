BORGHESE RURAL GLAM - BATTUTA DI FASSONA PIEMONTESE CON CARCIOFI FRITTI, SENAPE ALL’ANCIENNE E PEPERONI 11 giugno 2020

Tempi:*

Costi:**

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone:

400 g di filetto di fassona

2 carciofi romaneschi

2 falde di peperoni (rosso e giallo) cotti e spellati

80 g di salsa senape in grani

20 g salsa Worcestershire

50 di nocciole Gentile

sale pepe e olio evo q.b.

1 spicchio d'aglio

erbe aromatiche miste (prezzemolo, basilico, maggiorana, erba cipollina, ruta)

1 lt olio semi per friggere

Preparazione:

Battere a coltello la carne pulita del grasso in eccesso (la grana non deve essere troppo fine); quindi trasferire la carne in una ciotola, aggiungere sale, pepe, olio evo, salsa Worcestershire e un po' di senape all'ancienne. Aggiungere le nocciole tritate e lasciar insaporire.

Mondare i carciofi, privandoli del pelo, quindi tagliarli a lamelle piuttosto sottili e friggerli in olio di semi bollente. Scolare i carciofi su carta assorbente e salare.

Prendere le falde dei peperoni, aggiungere dell'aglio tagliato molto sottile, il prezzemolo tritato, l'olio evo e lasciar insaporire.

Posizionare un ring quasi al centro del piatto, mettere all'esterno la battuta di Fassona. Aggiungere peperoni, i carciofi fritti, le foglioline di basilico, maggiorana, erba cipollina e ruta.

Abbinamento al piatto:Asti Docg Secco