BORGHESE I PROFUMI DEL FORNO - SBRISOLONA 11 dicembre 2020

Tempo:*

Costo:**

Difficoltà:*



Ingredienti per 1 torta:

100 g di zucchero semolato

100 g di mandorle sgusciate e tostate

200 g di farina per dolci

100 g di burro

50 g di fioretto di mais

35 g di tuorlo

15 g di grappa bianca

1 g di sale

Scorza grattugiata di 1 limone

10 mandorle sgusciate

Zucchero semolato q.b.



Preparazione:

Con un cutter tritare le mandorle tostate in modo grossolano insieme allo zucchero e il sale.

Con una frusta mescolare la farina e il fioretto di mais e disporli in planetaria munita di foglia. Aggiungere le mandorle e lo zucchero e miscelare bene. Poi inserire il burro freddo a cubetti, la grappa e i tuorli e continuare a mescolare a media velocità.

Poi versare l'impasto sul piano di lavoro e lavorarlo con due mani, senza scaldarlo troppo, creando il tradizionale effetto “sbriciolato”. Profumare a piacere con la scorza grattugiata di un limone.

Riporre l'impasto in tortiera a cerniera (24 cm di diametro), rivestita da carta forno, ad uno spessore regolare di circa 1,5 cm formando delle grandi briciole. Decorare con le mandorle intere, spolverare con dello zucchero semolato ed infornare a 140°C per circa 40 minuti.