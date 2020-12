BORGHESE I PROFUMI DEL FORNO - MARITOZZO CON GELATO BIANCO AL CAFFE’ 07 dicembre 2020

Tempo:**

Costo:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 12 pezzi:

1120 g di latte

420 g di farina Manitoba

242 g di zucchero

6 g di lievito di birra fresco

60 g di lievito naturale

35 g di miele

105 g di uova intere

75 g di burro a cubetti

6 g di sale

100 g di uvetta sultanina

50 g di pinoli tostati

1 scorza d'arancia

1 scorza di limone

1 baccello di vaniglia

400 g di chicchi di caffè

200 g di panna fresca

50 g di latte in polvere

zucchero a velo q.b.



Preparazione:

Per i maritozzi: per il pre-impasto miscelare, in planetaria con foglia, tutti gli ingredienti assieme. Finire di impastare a mano, formare con la biga una ciambella e metterla a lievitare, a temperatura ambiente, in un contenitore immersa in acqua calda (sarà pronta quando viene a galla).

Scolare e strizzare la biga, spezzarla e impastarla, in planetaria con gancio, insieme a farina, latte, lievito naturale, miele e uova. Quando liscio aggiungere lo zucchero; tornato liscio l'impasto aggiungere il burro a cubetti, il sale, le scorze grattugiate di arancia e limone, la vaniglia spolpata. Quando amalgamati tutti gli ingredienti aggiungere i pinoli e l'uvetta. Togliere l'impasto dalla planetaria, lavoralo a mano (per distribuire meglio la frutta); far riposare per 15 minuti in forno, con luce accesa. Spezzare in pezzi regolari (da 70 g circa). Ora arrotolarli in due step: prima forma rotonda, seconda forma (dopo 15 minuti) ovale. Infine, appoggiarli su una teglia con carta forno; farli lievitare per 2 ore in forno con luce accesa. Prima di infornare lucidare con un uovo leggermente sbattuto, cuocere a 170°C per circa 15 minuti.

Per il gelato: riscaldare il latte a 40°C, aggiungere i chicchi di caffè. Portare il latte a 45°C e poi lasciare il caffè in infusione per 24 ore in frigorifero a 4°C. Filtrare, aggiungere la panna, il miele e portare a 60°C. Mescolare lo zucchero al latte in polvere. Aggiungere le polveri al liquido caldo e portare a 85°C. Poi raffreddare immediatamente e mantecare in gelatiera. Utilizzare il gelato per farcire a piacere i maritozzi tagliati a metà. Terminare con una spolverata di zucchero a velo.