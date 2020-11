BORGHESE PANE E PIZZA BOSCO - PIZZA TONDA con PMV in crema 10 novembre 2020

Tempi:*

Costi:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 pizze tonde:

Per l'impasto:

500 g farina tipo 1

100 g di Pasta Madre Viva

350 g acqua a 25°C

12 g sale

10 ml olio extra vergine d'oliva

Parmigiano Reggianoq.b.

Pomodoro q.b.

Ricotta q.b.

Prosciutto cotto q.b.

Salamino piccante q.b.



Preparazione:

Pasta Madre Viva: un'ora prima del rinfresco tirare fuori dal frigorifero la PMV. Rinfrescare la PMV in questo modo: 100 g di PMV + 100 g di farina + 100 g di d'acqua a 40°C). Lasciare a 30°C per 3 ore e poi procedere con l'impasto nelle dosi indicate (50gr).

Per la preparazione dell'impasto: impastare la farina, la PMV, e l'acqua, e, una volta amalgamati i primi ingredienti, aggiungere il sale e infine l'olio. Una volta formata la massa, lasciar riposare in un recipiente coperto con una pellicola per 120 minuti a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo procedere con la formazione delle palline: con l'aiuto di una bilancia formare delle palline da 270 g l'una e riporle in frigorifero per una notte. Tirarle fuori e lasciare a temperatura ambiente per 3 ore prima dell'utilizzo.

Stendere l'impasto su una superficie regolare, cospargendolo con un po' di farina e procedere con la farcitura stendendo il pomodoro e ponendo la ricotta vaccina e le fettine di salamino piccante sulla superficie. Infornare a forno preriscaldato a 240/260°C in modalità statico per una decina di minuti e secondo il grado di cottura che preferite. Una volta sfornata, terminare la farcitura con prosciutto cotto e una spolverata di Parmigiano Reggiano.