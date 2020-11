BORGHESE PANE E PIZZA BOSCO - PIZZA SENZA GLUTINE 11 novembre 2020

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*



Ingredienti per 5 pizze:

Per l'impasto:

500 g di farina senza glutine per pizza

450 g di acqua

6 g lievito di birra

10 g sale

Ceci lessati q.b.

Olio evo, sale, pepe q.b.

Succo di limone q.b.

Caroteq.b.

Pomodorini q.b.

Zucchine q.b.

Basilico q.b.

Semi misti q.b.



Preparazione:

Mettere nell'impastatrice la farina e l'acqua ed iniziare ad impastare. Aggiungere il lievito sbriciolato. Quando l'impasto si è formato unire il sale e per ultimo l'olio. Ungere per bene con un pennello 5 padellini di alluminio “usa e getta” del diametro di circa 22 cm.

Ungere per bene le mani con dell'olio ed estrarre l'impasto poggiandolo su un piano a sua volta unto. Tagliare l'impasto in 5 e appoggiarlo in ciascun padellino, schiacciare con le dita, allargandolo e cercando di livellarlo. Lasciar lievitare per 1 ora in forno spento con la sola luce accesa. Tirare fuori i padellini, preriscaldare il forno a 230°C e infornare per circa 5-7 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare.

Preparare la crema di ceci frullando in un mixer i ceci lessati, l'olio evo, sale, pepe e succo di limone. Tagliare i pomodorini e condirli con sale, olio evo e basilico. Realizzare delle sfoglie di carota e zucchina aiutandosi con il pelapatate (o affettatrice).

Spalmare sull'intera superficie della pizza la crema di ceci e porre sopra le verdure. Ultimare la farcitura con un filo d'olio evo e semi misti.