BORGHESE PANE E PIZZA BOSCO - PIZZA FRITTA STILE NAPOLETANO 13 novembre 2020

Tempi:**

Costi:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 3 pizze tonde:

Per l'impasto:

500 g farina tipo “0”

350 g acqua* a 25°

1,5 g lievito compresso (di birra)

12 g sale

Olio d'arachidi q.b.

Burrata q.b.

Pomodorini q.b.

Olio evo, sale, pepe q.b.

Basilico q.b.



Preparazione:

Per l'impasto: mettere nell'impastatrice la farina, 250 g d'acqua e il lievito sbriciolato ed iniziate ad amalgamare in prima velocità. Una volta che il glutine si sarà formato, aggiungere il sale, la restante acqua e impastare in seconda velocità fino ad ottenere una massa liscia.

Far riposare l'impasto in massa per 20 minuti e poi dividere l'impasto in pezzi di circa 250 g cadauno. Formare le palline avendo cura di chiuderle bene sul fondo. Riporle in un cassetto di plastica per 8-10 ore a temperatura di 24°C e procedere poi con stesura, farcitura e cottura. Scaldare l'olio a 190°C, stendere e immergere la pizza all'interno e, quando arriva alla giusta doratura, con un utensile tipo ragno estrarre la pizza dalla pentola e porla su della carta assorbente da cucina.

Portare la pizza sul piatto e procedere con la farcitura. Tagliare i pomodorini e condirli con sale, pepe, olio evo e basilico. Porre sulla superficie della pizza la burrata, il concassè di pomodorini e decorare con foglie di basilico fresche.