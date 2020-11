BORGHESE PANE E PIZZA BOSCO - PIZZA DOPPIOCRUNCH® AI CEREALI 09 novembre 2020

Tempi:**

Costi:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

Per l'impasto:

450 g farina macinata a pietra di tipo 1

50 g farina multicereali

375 g acqua

12 g sale

15 g olio e.v.o

2 g lievito compresso



Per la farcitura:

fiordilatteq.b.

senape q.b.

porchettaq.b.

misticanzaq.b.



Preparazione:

Per l'impasto: in planetaria impastare in prima velocità le farine con 300 g di acqua, poi aggiungere il lievito sbriciolato, e, appena l'impasto prende corpo, impastare in seconda velocità, unendo il sale l'olio e l'acqua rimanente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare in massa a temperatura ambiente per un'ora.

Per le successive 12-15 ore mettere l'impasto in frigorifero.

Suddividere l'impasto in una boccia unica del peso desiderato (da 900 g per la PizzaCrunch® e da 1.000 g per la PizzaDoppioCrunch®) e farle lievitare in contenitori di plastica per 4-6 ore a temperatura ambiente e comunque fino al raddoppio visivo delle bocce.

Capovolgere l'impasto in una teglia da forno di cm 30x40, unta precedentemente e stendere in maniera delicata di modo da coprire l'intera teglia. Aggiungere dell'olio sopra la base e lasciare lievitare nuovamente per un'ora circa.

Per la cottura e la farcitura: preriscaldare il forno a temperatura di 240-260°C in modalità statica. Infornare la pizza per circa 10 minuti. Una volta sfornata lasciar raffreddare. Tagliare la base per imbottirla, poi procedere con la farcitura spalmando sul lato superiore la senape e ponendo sul lato inferiore il fiordilatte, la porchetta e la misticanza. Chiudere e cuocere per altri 5 minuti circa secondo il grado di croccantezza desiderato.