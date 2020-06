BORGHESE KIDS - ROASTBEEF, PESTO TRAPANESE E ZUCCHINE 04 giugno 2020



ROASTBEEF, PESTO TRAPANESE E ZUCCHINE

Tempi:**

Costi:*

Difficoltà:**

Ingredienti per 4 persone:

1 pz roastbeef

4 zucchine Napoli

4 pomodori ramati grandi

100 g pecorino

100 g mandorle senza buccia tostate

1 mazzo basilico

1 mazzo di erbe aromatiche miste (salvia, rosmarino, finocchietto selvatico)

Scorza grattugiata di 1 limone non trattato

olio evo, sale e pepe nero q.b.

Preparazione:

Scottare la carne in padella su tutti i quattro lati. Avvolgerla con le erbe aromatiche e terminare la cottura in forno a 200°C per 30 minuti. Lasciare riposare la carne per non perdere i succhi all'interno.

Mondare le zucchine e tagliare solo la parte verde a pezzi fini fini. Condire con sale, olio e pepe e far riposare. Sbianchire in acqua bollente i pomodori, togliere la buccia, i semi e ricavare dalla polpa dei pezzetti.

Per il pesto tritare le mandorle, metterle in un recipiente, aggiungere il pomodoro, le zucchine, il sale, il pecorino, il basilico fresco e olio evo. Mescolare accuratamente, tagliare la carne a fette e impiattare insieme al pesto.