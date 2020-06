BORGHESE KIDS - POLPETTINE DI MELANZANE SU COULIS DI POMODORO ARROSTO 03 giugno 2020

POLPETTINE DI MELANZANE SU COULIS DI POMODORO ARROSTO

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone

4 melanzane grandi

1 rametto rosmarino

1 rametto di timo

1 rametto di maggiorana

1 spicchio d'aglio

1 mazzo basilico

100 g parmigiano

300 g pangrattato

4 uova

100 g farina 00

3 pomodori ramato

1 l di olio semi

sale, pepe e olio evo q.b.

Preparazione:

Tagliare a metà le melanzane, incidere a losanghe l'interno e condire con olio, aglio e erbe aromatiche. Mettere le melanzane su una placca da forno capovolte e infornare a 200°C fino a cottura. Una volta ammorbidite toglierle dal forno e scavare la polpa. In una bowl mettere la polpa delle melanzane, aggiungere il parmigiano, il basilico e 1/3 del pangrattato; aggiustare di sale e pepe l'impasto e farlo riposare.

A parte mondare e tagliare in due i pomodori e farli arrostire in una padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio schiacciato. Una volta arrostiti frullarle con un mixer a immersione.

Con l'impasto di melanzane creare delle polpette rotonde. Poi passare le polpettine prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pangrattato. Friggere le polpette in abbondante olio di semi. Una volta scolate asciugarle e servirle su un piatto accompagnate dalla salsa di pomodoro, un filo di olio e erbe aromatiche fresche.