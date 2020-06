BORGHESE KIDS - ENTRECÔTE AL BURRO CON DISCO DI PATATE GRATTUGIATE E FORMAGGIO 02 giugno 2020

ENTRECÔTE AL BURRO CON DISCO DI PATATE GRATTUGIATE E FORMAGGIO

Tempi:*

Costi:*

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone:

800 g di entrecôte

150 g di burro

250 g di patate

200 g di formaggio semi stagionato

sale e pepe q.b

Preparazione:

Togliere il grasso in eccesso dalla carne e ricavare una fetta spessa. Grattugiare le patate con la buccia e farle rosolare in padella per qualche minuto; poi trasferirle in una ciotola. Tagliare a dadini il formaggio, aggiungerlo alle patate e mescolare bene. Scaldare una padella, posizionare un anello al centro e mettere un po' del composto di patate e formaggio. Cuocere fino ad ottenere un disco croccante esternamente. In un'altra padella sciogliere il burro e cuocere la fetta di carne da ambo i lati fino a cottura desiderata. Impiattare la carne accompagnandola con il disco di patate.