BORGHESE KIDS - CANNELLONE DI BUFALA RIPIENO DI PASTA AL PESTO E POMODORI CANDITI 01 giugno 2020

Tempi:**

Costi:*

Difficoltà:*

Ingredienti per 4 persone:

240 g di ditali

4 mozzarelle di bufala da 100 g

Per i pomodorini canditi:

150 g di pomodoro datterino

1 rametto di maggiorana

1 rametto di timo

buccia grattugiata di 1 limone non trattato

zucchero q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Per il pesto:

40 g di basilico

15 g di pinoli

20 g di parmigiano

1 filetto di acciuga sott'olio

1/2 di spicchio d'aglio

olio evo q.b.

Preparazione:

Tritare le erbe aromatiche, tagliare i pomodorini a metà e posizionare il tutto su una teglia con la parte tagliata in alto; aggiungere un pizzico di sale e zucchero, la scorza di limone grattugiata e le erbe aromatiche tritate.

Infornare a 100°C fino a farli appassire.

Per il pesto: in un mortaio mettere i pinoli, l'aglio senza l'anima e iniziare a pestare. Aggiungere il basilico, il parmigiano, il filetto di acciuga e, infine, l'olio evo.

Tagliare la mozzarella in quattro, metterla in una ciotola e infornarla a 100°C, fino a farla fondere. Con l'aiuto di una pinza raccogliere la pasta della mozzarella e stendila tra 2 fogli di carta forno. Con un matterello stendere e, con un coltello, ricavare un quadrato. Cuocere i ditali in acqua salata, scolare e mantecare con il pesto in una bowl lontano dal fuoco. Mettere i ditali nel quadrato di mozzarella ed arrotolare come un cannellone; rifinire con i pomodorini canditi, foglie di basilico e un filo di olio.