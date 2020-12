BORGHESE GREEN - ZUPPA DI FRUTTA E VERDURA 02 dicembre 2020

Tempo: **

Costo:*

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

40 g di piattoni

20 g di piselli

40 g di carote

60 g di pomodoro

40 g di asparagi

200 g di ortiche

20 g di nespole

40 g di melone

20 g di more

40 g di seitan

10 g di noci

30 g di semi di chia

Aneto, erba cipollina, timo q.b.

2 pz di bacche di ginepro

2 g di zenzero

Origano fresco q.b.

Olio evo, sale, pepe q.b.



Preparazione:

Pulire e mondare la frutta e la verdura, sfogliare l'ortica, tagliare i piattoni le carote e gli asparagi e sbianchire lasciandoli al dente. Preparare i pomodori come per una concassé, togliere i semi e tagliare a listarelle la parte carnosa. Pulire i piselli, tagliare le nespole, il melone a cubetti e saltarli in padella con un filo d'olio a fuoco alto, per dare un gusto affumicato. Tagliare il seitan a cubetti piccoli e saltarlo in padella con un pizzico di sale, olio evo e uno spicchio d'aglio. Preparare un'infusione di erbe aromatiche, bacche e semi per il brodo.

Impiattare la verdura e la frutta cotta insieme agli ingredienti crudi, versare l'infusione/brodo e per finire guarnire con semi di chia e noci.