BORGHESE GREEN - TORTIGLIONI BIO CON ZUCCHINE IN FIORE 30 novembre 2020

Tempo: *

Costo:*

Difficoltà:*



Ingredienti per 4 persone:

320 g di tortiglioni

700 g di zucchine in fiore

120 g di cipollotti

40 g di olio evo

Sale, pepe q.b.

60 g di pecorino stagionato

Zucchero a velo q.b.

Scorza di limone q.b.

Foglie di basilico e di menta q.b.



Preparazione:

Mondare le zucchine e dividerle dai fiori. Con delicatezza pulire e riporli in frigo coperti con della carta assorbente asciutta fino al momento di cucinare.

Aprire delicatamente i fiori di zucchina, togliere il pistillo e adagiarli su una teglia coperta con carta forno. Spolverare con lo zucchero a velo e un pizzico di sale e pepe. Coprirli bene con un altro foglio di carta forno e infornarli per 85°C per 4 ore (forno statico).

Dalle zucchine levare con le mani le attaccature dei fiori e tagliarli fini fini con un coltello. Far marinare il trito ottenuto in una ciotola con sale, pepe e menta.

Tagliare le zucchine a fette sottili, tritare la parte bianca del cipollotto. Far appassire tutte le verdure in una casseruola con un filo un filo d'olio, aggiustare di sale e poi aggiungere un filo di acqua, continuando a cuocere. A cottura ultimata frullare con un mixer.

Cuocere le mafalde in acqua bollente salata. A cottura ultimata mantecare la pasta in padella con la crema di zucchine. Impiattare e rifinire con i fiori essiccati al forno, la marinatura di zucchine, il pecorino a scaglie, la scorza di limone e delle foglie di basilico e menta.