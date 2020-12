BORGHESE GREEN - SEDANO RAPA, LAMPONI E FUNGHI 01 dicembre 2020

Tempo: **

Costo:*

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

600 g sedano rapa

150 g lamponi freschi

400 g funghi freschi

300 g di rucola

30 g aceto di lampone

50 g acqua

40 g senape

1 spicchio aglio

menta, basilico e prezzemolo q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio evo q.b.



Preparazione:

Lavare il sedano rapa, cuocerlo in forno per circa 25/35 minuti. Lasciar raffreddare, pelare e tagliare a rettangoli grossolani. Preparare la marinata con lamponi freschi frullati, aceto di lampone, sale e acqua, e menta e immergere i pezzi di sedano rapa e lasciar riposare per almeno 3 ore. Pulire i funghi delicatamente, saltarli in una padella con uno spicchio d'aglio schiacciato e olio evo; aggiustare di sale.

Per la salsa di senape e rucola: sbollentare rapidamente la rucola e farla raffreddare in acqua e ghiaccio per pochissimo tempo, scolare e asciugare. Frullare la rucola tagliata finemente con senape e olio, aggiustare di sale e setaccia con un colino a maglie fini. Togliere il sedano rapa dalla marinata e scottarlo in una padella con un filo d'olio evo. Tagliare il sedano rapa a fette oblique di mezzo centimetro. Impiattare il sedano rapa sui funghi e rifinire la salsa di senape e rucola.