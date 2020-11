BORGHESE GREEN - RAVIOLI RIPIENI 26 novembre 2020

Tempo: **

Costo:*

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

350 g di semola rimacinata

50 g di farina di riso

200 g d'acqua

400 g di cavolo cappuccio bianco

80 g di uvetta

150 g di cipollotto

500 g peperoni cotti al forno spellati

350 g mele cotte al forno senza buccia

olio evo, sale q.b.



Preparazione:

Mischiare la semola con la farina, setacciare e fare una fontana su un piano di lavoro. Aggiustare di sale e incorporare l'acqua e l'olio. Lavorare la pasta fino a quando l'impasto non diventa liscio e omogeneo; lasciare riposare per 30 minuti in frigorifero avvolta nella pellicola.

Per il ripieno riscaldare una casseruola con olio, rosmarino e timo. Mettere il cipollotto tagliato sottile; stufare leggermente poi aggiungere il cavolo cappuccio. Aggiungere un filo di acqua, aggiustare di sale e pepe e far stufare; quando si sarà formata un po' di acqua di cottura usarla per reidratare l'uvetta.

Stendere l'impasto con un mattarello e iniziare a preparare i ravioli, a forma di mezzelune, usando come ripieno il composto di cavolo freddo.

Cuocere la pasta in acqua bollente salata, nel frattempo preparare la salsa frullando insieme peperoni e mele con un po' di olio. Scolare i ravioli e mantecare con la salsa ai peperoni, un filo di olio, del timo e basilico fresco.